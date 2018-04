Zalmkwekers zitten met de handen in het haar door zeeluizen Luc Beernaert

12 april 2018

13u26 0 Dieren Ook al gemerkt dat zalm duurder is geworden? Dat is te wijten aan een kleine pestkop die zalmkwekers wereldwijd zorgen baart. De parasitaire zeeluis zorgt voor grote verliezen en dus hogere prijzen. Wetenschappers werken aan nieuwe manieren om de luizen biologisch of mechanisch te verwijderen en de zalm weerbaarder te maken tegen de infectie.

De parasieten zijn niet groter dan een vingernagel en hechten zich vast aan het hoofd en het lichaam van de kweekzalm. De luizen voeden zich met de zalm, waardoor de vis uiteindelijk sterft of ongeschikt maakt voor consumptie.

Al decennialang hebben zalmboerderijen te kampen met zeeluizen, maar de jongste jaren komen ze almaar vaker voor. Dat is te wijten aan intensievere kweekpraktijken, waarbij almaar meer vissen in almaar kleinere gebieden worden gekweekt. Door de zeeluizen daalde de productie van 2016 naar 2017 met 7 procent, waardoor de prijs in diezelfde periode met de helft steeg. Die meerprijs wordt vaak doorgerekend aan de consument. Het gevaar dreigt dat de kost toeneemt en de vraag uiteindelijk het aanbod zal overstijgen. (lees hieronder verder)

Lipvissen en snotolven

Wetenschappers en viskwekers zoeken naar oplossingen. Eén daarvan bestaat erin 'kuisploegen' in de kwekerijen uit te zetten: vissen zoals lipvissen en snotolven, die naast de zalm leven en de luizen opeten. Tegen 2020 zouden zalmkwekers wereldwijd zo'n 50 miljoen dergelijke vissen nodig hebben om het oprukken van de zeeluizen een halt toe te roepen. Die vissen moeten op hun beurt gekweekt worden, om de druk op het wilde visbestand te verminderen. Die vissen moeten bovendien gezond zijn, zodat ze langer leven en het risico dat ze infecties op de zalm overbrengen minimaal blijft. Wetenschappers werken aan vaccins die beschermen tegen gangbare visziektes.

Machines en ultrasone systemen

Een andere manier is het manueel verwijderen van de zeeluizen door de zalmen door een machine te jagen. Daar belanden ze in warm water, wat de luizen doodt. Die machine kan de vis echter beschadigen: in 2016 stierven 95.000 zalmen door deze behandeling.

Een Schots onderzoekscentrum ontwikkelt dan weer ultrasone systemen die onder water kunnen ingezet worden om de luizen te verwijderen. Geluidsgolven in het water zouden de luizen van het lijf van de zalm kunnen verwijderen zonder de vissen of het milieu te schaden.

Vaccin of medicatie

Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de infectie van de zalm met zeeluizen kan gestopt worden. Een vaccin zou in theorie de zalm kunnen blootstellen aan een veilige vorm van zeeluismateriaal zodat de zalm een immuunreactie ontwikkelt. Dergelijke behandeling werkt bijvoorbeeld tegen teken die zich op runderen storten. Ook antiluismedicatie die onder het voer van de zalmen kan gemengd worden, wordt onderzocht. Dit kan effectief zijn, maar omdat veel voer niet wordt opgegeten zal het medicijn in het water achterblijven en kan het zo een negatieve impact hebben op andere vissoorten. Het gevaar bestaat ook dat de zeeluizen resistent worden voor het medicijn.