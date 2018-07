Zag jij ooit al zoveel vliegen bij elkaar? Daimy Van den Eede

23 juli 2018

10u42

Bron: VTM NIEUWS 2

Vitebsk, een stad in Wit-Rusland, wordt geteisterd door een echte plaag van eendagsvliegen. Gigantische zwermen hangen er rond de lantaarnpalen. Het fenomeen is normaal, maar vindt normaal pas in augustus plaats rond vijvers. Dan begint het paarseizoen van de insecten.