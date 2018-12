Zaakvoerder omstreden slachthuis Tielt moet voor de rechter verschijnen Klaas Danneel

21 december 2018

10u51

Bron: VTM NIEUWS 5 Dieren De zaakvoerder van het omstreden slachthuis in Tielt moet voor de rechter verschijnen voor verschillende inbreuken op de dierenwetgeving. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht de wanpraktijken in het slachthuis anderhalf jaar geleden aan het licht met een undercovervideo.

Een medewerker van Animal Rights werkte een maand lang undercover in het slachthuis. Op de beelden die hij toen maakte, zie je hoe werknemers de varkens schoppen en slaan, en ook aan de oren trekken. Ook de verdoving van de dieren verloopt niet feilloos: sommige varkens leven nog als ze worden gekeeld of spartelen nog als ze in een bad met water van 60 graden belanden.



Opgelet, onderstaande video bevat schokkende beelden:

Inbreuken op dierenwetgeving

Op bevel van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) werd het slachthuis een tijdlang gesloten. Ondertussen was ook een gerechtelijk onderzoek gestart, dat nu is afgerond.



Het parket stelde meerdere inbreuken op de dierenwetgeving vast. “Die hebben betrekking op het welzijn van de dieren, op de omstandigheden waarop de varkens worden geslacht en er zijn ook inbreuken op de hygiëne vastgesteld”, zegt procureur Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket aan VTM NIEUWS.

Het parket vindt de feiten zwaarwichtig genoeg om de zaakvoerder van het bedrijf voor de rechter te slepen. Het proces start op 25 februari. De werknemers van het slachthuis worden niet vervolgd, maar het bedrijf als organisatie is wel gedagvaard.

Actieplan

De directie van het slachthuis heeft na de feiten een actieplan opgesteld zodat zulke wanpraktijken in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Om hun goede werking te tonen zette het bedrijf ook meermaals hun deuren open.

Deze zomer was er opnieuw een incident in het slachthuis toen een zestigtal activisten van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animal het slachthuis binnendrongen en zelfs een varken meenamen. Het is nog onduidelijk of deze activisten zich ook voor de rechter zullen moeten verantwoorden. Dat onderzoek is nog niet afgerond en staat volledig los van het onderzoek naar de wanpraktijken in het slachthuis.