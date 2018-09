WWF: "Koala's in Australië kunnen tegen 2050 verdwijnen" TTR

07 september 2018

14u53

Bron: Belga 5 Dieren Door de natuur steeds meer te gebruiken voor landbouw kan de koalabeer in de Australische staat New South Wales tegen 2050 uitsterven. Tot deze inschatting komt de natuurbehoudsorganisatie WWF in een rapport dat vandaag is voorgesteld. Vandaag leven naar schatting minder dan 20.000 koala's in het zuidoosten van het land. Hun leefgebied wordt steeds meer vernield.

Voor het rapport hebben wetenschappers satellietbeelden bestudeerd en het effect van de inname van land op de natuur geëxtrapoleerd. "We moeten stoppen met deze buitensporige kap van bomen als we de koala's in de wilde natuur willen laten leven voor toekomstige generaties", zei WWF-medewerker Stuart Blanch. In twaalf maanden tijd is in 2017 en 2018 meer dan 5.000 hectare van de biotoop van de koala's vernietigd.

De regering van New South Wales ontkent dat haar beleid het leefgebied van de dieren bedreigt. Ook zeggen nieuwe studies dat het aantal koala's die in het wild leven, veel hoger ligt dan tot dusver werd aangenomen. De Australische Koala-stichting schat de populatie in heel Australië op minder dan 100.000 dieren. Ze gaat uit van minstens 43.000 koalaberen.



De koala, een van de symbolen van het vijfde continent, wordt bedreigd door teloorgang van hun habitat, aanvallen van honden, natuurbranden en auto-ongevallen. WWF maakte zijn rapport bekend op de nationale dag van de bedreigde diersoorten, die herinnert aan de dood van de laatste Tasmaanse tijger in 1936 in de zoo van Hobart, de hoofdstad van het Australische eiland Tasmanië.