Wow: orka’s én bultrugwalvissen omringen tegelijk vissersbootje Redactie

29 november 2018

12u39

Bron: KameraOne 0

Enkele vrienden waren zalmen aan het vissen voor de kust van het stadje Campbell River in Brits-Columbia, Canada, toen ze de verrassing van hun leven kregen. Eerst zagen ze een groepje bultrugwalvissen en niet veel later dook ook een familie orka’s op rond hun boot. Volgens een van de vissers werden de bultruggen op een bepaald moment door de orka’s omsingeld, waarschijnlijk omdat de orka’s op zoek waren naar een prooi. Orka’s staan er namelijk om bekend bultruggen aan te vallen in het wild. Vooral wanneer ze nog jong zijn, zijn ze een makkelijk slachtoffer voor de “killer whales”.

