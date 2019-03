Worden we binnenkort gered door kevers?

Arnd Leroy

26 maart 2019

16u19

Bron: YouTube @ Motherboard 0 Dieren In Singapore bouwt dr. Hirotaka Sato kevers om tot robots. Samen met zijn team studenten bestuurt hij de insecten via elektrische pulsen. De onderzoekers willen de cyborgkevers in de toekomst inzetten bij reddingsacties.

Een kever die helpt bij een reddingsactie, het lijkt onvoorstelbaar maar misschien komt het wel zover. Tijdens een aflevering van Nerdland, de podcast van Lieven Scheire, hebben ze het over de cyborgkevers van de toekomst.

In Singapore bouwt dr. Hirotaka Sato samen met zijn studenten robotkevers. Ze planten elektroden op de spierzenuwen van de levende insecten en kunnen die zenuwen dan met een elektrische puls activeren. Zo begint de kever met slechts een druk op de knop te wandelen of te rennen. Ook de vliegspieren kunnen gestimuleerd worden op dezelfde manier. Zo zou een elektrische puls van 1 Hertz gelijk zijn aan een vleugelslag van 1 Hertz. Je hoeft enkel maar op de vleugels van de kever te blazen en hij is weg. Tijdens het vliegen kan je de kever, nu nog met behulp van een Nintendo Wii-controller, naar links en rechts laten vliegen.

Ondanks dat de kevers zelf niet verantwoordelijk zijn voor hun handelingen moeten ze wel blijven eten. De bewegingen die het insect maakt, gebeuren nog steeds met de energie die hij uit zijn voedsel moet halen. Het experiment lukt natuurlijk niet met alle soorten kevers. De Mecynorrhina torquata is de kever met wie het het beste lukt. Het zijn dan ook grote kevers, want ze worden 55 tot 85 millimeter lang. En dat is nodig om de ontvangapparatuur te kunnen dragen. De kevers leven normaal zo’n drie tot zes maanden en ook na de ‘operatie’ blijven de kevers nog enkele maanden leven.

Kritiek

Het onderzoek moet met heel wat kritiek afrekenen. De critici zijn niet te vinden over het feit dat de insecten tegen hun wil gemanipuleerd worden. Volgens Lieven Scheire zou dat onmogelijk zijn omdat we niet zeker zijn dat de kevers wel een bewustzijn hebben. Daarnaast zouden de elektrische pulsen zo laag zijn dat de beesten geen pijn ervaren.

Tijdens een aflevering van het programma Scheire en de schepping bestuurde Lieven Scheire een kakkerlak doormiddel van elektrische stimuli naar de voelsprieten te sturen. Een tik op de linkse voelspriet en de kakkerlak gaat naar rechts en omgekeerd. Maar door de reactie van het publiek en de cameramensen werd dat fragment niet uitgezonden. Zij waren van mening dat het niet gepast is om een levend dier te besturen.

Beluister hier het fragment uit Nerdland (14:15 - 23:10).