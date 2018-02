Wondermooie geboorte van octopus lokt bijna 3 miljoen kijkers op Facebook HA

16 februari 2018

21u21

Bron: Virginia Aquarium & Marine Science Center 0

De geboorte van een octopus bekoort miljoenen kijkers op Facebook. Het diertje zag op 6 februari het levenslicht in het Virginia Aquarium & Marine Science Center in de VS, dat ook de beelden de wereld instuurde. Liefst 2,7 miljoen internauten bekeken het filmpje al op Facebook. In de video is een tros inktviseitjes te zien en één diertje dat effectief het veilige nest verlaat. Opmerkelijk is dat de octopus na de geboorte in een fractie van een seconde van kleur verandert: van wit naar bruin. Oorzaak zijn speciale cellen in de huid: de zogenoemde chromatoforen. Octopussen kunnen hierdoor snel van kleur veranderen, om zo bijvoorbeeld belagers te slim af te zijn.