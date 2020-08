Wolvin ontsnapt nachtje uit Pairi Daiza HAA

25 augustus 2020

15u33

Bron: Belga 18 Dieren Een ontsnapte wolvin is vanochtend door haar verzorgers van Pairi Daiza in de buurt van het dierenpark gerecupereerd en teruggebracht naar het wolventerritorium. Het 3-jarige dier was door een kleine opening in een stuk steunmuur kunnen ontsnappen.

“De korte uitstap van de jonge wolvin eindigde goed en wel vlak bij het park. De wolvin verkeert in uitstekende gezondheid", meldt Pairi Daiza in een persbericht.

Gisterenavond stelden de teams van de zoo in Henegouwen vast dat een jonge wolvin haar territorium aan het verlaten was richting een zone van het park die niet toegankelijk is voor het publiek. Een technisch probleem bleek aan de oorzaak te liggen: een stukje steunmuur onder water was door erosie van de Dender, waarvan een zij-arm door het wolventerritorium loopt, afgesleten.



De breuk, vijftien centimeter breed, werd onmiddellijk door technische teams hersteld, aldus Pairi Daiza. De directie bracht de lokale politie en de autoriteiten op de hoogte.

Het dier kon in een maïsveld na een verdovend pijltje gerecupereerd worden Burgemeester André Desmarlière

Schapenhouders

De Europese wolvin bracht de nacht door in een bosje op enkele honderden meters van het territorium met haar soortgenoten. Vanochtend verplaatste het dier zich naar een open veld naast het park, waar ze door haar verzorgers gerecupereerd kon worden.

“Het dier kon in een maïsveld na een verdovend pijltje gerecupereerd worden”, bevestigt André Desmarlière, burgemeester van Brugelette. Uit voorzorg had hij gisterenavond enkele lokale schapenhouders verwittigd om hun dieren in veiligheid te brengen. “Maar alles is uiteindelijk goed afgelopen.”

Opluchting

“Om de veiligheid van het dier te garanderen, hebben de teams in de grootste kalmte geopereerd, om haar snelle terugkeer bij de roedel in Pairi Daiza te verzekeren”, luidt het bij de opgeluchte medewerkers.

Het is de eerste keer dat een roofdier in Pairi Daiza weet te ontsnappen. Naast drie Europese wolven leeft in een ander territorium een roedel van negen Canadese wolven, aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy.

