Wolvin Noëlla en wolf August zijn aan het daten, hun uitwerpselen bevestigen dat AW

08 januari 2020

14u57

Bron: Onze Natuur 2 Dieren Na wat geflirt, enkele berichtjes en een allereerste ontmoeting is het eindelijk zover. We hebben een match! Wolf August en wolvin Noëlla lijken een nieuwe partner in elkaar gevonden te hebben. Alles wijst erop dat de nieuwe wolvin zich aan het settelen is in de Limburgse bossen, net op tijd voor het paarseizoen.

De geruchten deden al een tijdje de ronde: een nieuwe wolvin – die Noëlla werd gedoopt – was onderweg naar August. Wolvenexpert Jan Loos van Welkom Wolf was er zelfs zeker van dat de twee reeds een koppel vormden nog voor het nieuwe jaar gestart was.

Tinder voor wolven

Enkele uitwerpselen die boswachter Eddy Ulenaers vond, lijken dat vermoeden te bevestigen. Wolven communiceren immers - op een minder romantische manier - met behulp van hun urine. Ze sturen als het ware berichtjes naar elkaar door een ‘informatief plasje’ achter te laten. Aan de hand van dat plasje kan de andere wolf het geslacht, de leeftijd en hormonale status inschatten van zijn/haar mogelijke partner. Het is eens iets anders dan Tinder…

Daarbij werden er twee kruisende wolvensporen teruggevonden in het gebied van August: één met grote pootafdrukken, het andere spoor bestond uit kleinere afdrukken, afkomstig van een wolvin.

Verder vond boswachter Ulenaers binnen het territorium van August nog enkele keutels bij kleinere pootafdrukken. “Ik heb de stalen meteen verstuurd naar het INBO, zodat het DNA ervan kan onderzocht worden. Alleen op die manier kunnen we 100 procent zeker zijn wie de keutels gelegd heeft”, vertelt de boswachter aan Onze Natuur.

Paartijd

De kans is groot dat Noëlla en August al snel zullen overgaan tot de volgende stap. In februari begint de paartijd wat de twee tortelduifjes nog een kleine maand de tijd geeft om te ‘snuffelen’. Boswachter Ulenaers gelooft dat August eerst nog even indruk wil maken: “Hij wil Noëlla ervan overtuigen dat zijn territorium dé geschikte plaats is om een nest te krijgen”.