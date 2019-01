Wolvin Naya is opnieuw vogelvrij: “Een ramp, gezien de vele wolvenhaters” Redactie

16 januari 2019

14u10

Bron: Knack.be 0 Dieren Het wolvenkoppel Naya en Gust is sinds vorige maandag weer vogelvrij. Dat stelt bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans vast. “Dat is een ramp, gezien de vele wolvenhaters die er in Vlaanderen rondlopen”, schrijft Draulans in het weekblad en op zijn Facebookpagina. “Of hoe een zeldzame en iconische diersoort in de problemen kan komen door barslecht beleid”, is zijn besluit.

De Raad van State heeft een besluit van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vernietigd. Het gaat om het in 2016 gewijzigde Soortenbesluit over de bescherming van dieren en planten in Vlaanderen. Vogelbescherming Vlaanderen had een klacht ingediend tegen een aantal versoepelingen voor de bestrijding van beschermde vogelsoorten. Dat was slechts een bijlage van het veel omvangrijkere Soortenbesluit, maar de Raad van State vernietigde de hele zwik. Inclusief het gedeelte over het uitbreiden van de lijst van de in Vlaanderen beschermde diersoorten met onder andere de wolf.

“De facto betekent dit dat Naya en Gust (en eventuele andere wolven in Vlaanderen) momenteel hun bescherming kwijt zijn”, besluit Draulans tot zijn grote ontzetting. Hij vindt dat een ramp voor de wolven. Nog volgens Draulans is dit ook slecht nieuws voor de Vlaamse overheid, “omdat ze nu tegen een klacht van de Europese Commissie aankijkt voor het niet beschermen van de wolf”, een Europees beschermde diersoort. De bioloog wijst er fijntjes op dat het niet de eerste keer is dat de Raad van State beslissingen van Schauvliege vernietigt. Hij verwijt haar laksheid.

Het gevolg is tijdelijke juridische onzekerheid, omdat in principe wel de Europese wetgeving moet worden nageleefd maar overtreders ook mogelijk een juridische poot hebben om op te staan als de regels niet verankerd zijn in de nationale wetgeving.

Het Soortenbesluit zal nu sowieso moeten worden aangepast en opnieuw goedgekeurd. Maar dat kost tijd. Intussen houden Naya en Gust zich op in de Limburgse bossen. Mogelijk verwelkomen ze in de lente welpjes, die hun eerste stapjes op Vlaamse bodem dus ook onbeschermd zouden zetten.