Wolf die in maart toesloeg in Retie is eerste Alpiene wolf in Vlaanderen, ook "wolf van Duffel" geïdentificeerd

10 juni 2020

20u29

Bron: Belga 12 Dieren De wolf die op 21 maart De wolf die op 21 maart twee schapen doodde in het Antwerpse Retie , is een mannetje dat afkomstig is uit de Alpiene populatie wolven in Frankrijk, Zwitserland en Italië. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het is volgens het INBO de eerste wolf in Vlaanderen uit die populatie.

De wolf in kwestie was in de periode februari tot mei ook al gesignaleerd in het zuiden van Nederland en vertoeft mogelijk nu nog steeds daar. DNA-onderzoek van het INBO bewijst dat hij door Vlaanderen trok. Eerder werd ook in Wallonië al het verblijf van drie (andere) wolven uit de Alpiene populatie vastgesteld.

Zeldzame aanval

Het INBO stelt intussen dat de in Berlaar gedode koe inderdaad vermoedelijk door de "wolf van Duffel" werd aangevallen. "Het ging hier om een door kalfsziekte verzwakt dier dat een makkelijke prooi was voor de wolf", klinkt het. "Zo'n aanvallen zijn uiterst zeldzaam, en uit dit voorval mag niet besloten worden dat koeien in de regio nu op stal of speciaal beschermd moeten worden."



Die wolf is een Duits dier dat eerder ook al in Nederland werd gesignaleerd. De “wolf van Duffel” gaf zichzelf op basis van beeldmateriaal prijs: hij is geregistreerd als GW1554m, die eerder in het Nederlandse Gelderland bij Culemborg lelijk huis hield in de lokale schapenpopulatie.



Heel België doorkruist

Mogelijke waarnemingen van een wolf in Rapertingen (Hasselt) en Minderhout (Hoogstraten) begin mei waren volgens het INBO niet waarheidsgetrouw. In Rapertingen werd een doodgeboren veulen door een vos en andere aaseters grotendeels opgeruimd. Er werden geen DNA-sporen van wolf gevonden. In Minderhout werd een schaap gedood, uit DNA-analyses blijkt dat dit door een hond gebeurde. Ook de eerdere autopsie wees al op een hond als dader.

Tot slot stelt het INBO dat de wolf die op 30 maart in de regio Herentals werd waargenomen een Pools-Duits exemplaar is dat eerder in Nederland werd gezien en nadien naar Luxemburg doortrok. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid heel België doorkruist, waarbij hij minstens vijf grote autowegen heeft overgestoken.

