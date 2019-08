Woede om foto van toerist die ‘surft’ op rug bedreigde walvishaai TT

21 augustus 2019

10u52

Bron: El Universal, Daily Mail 0 Dieren Een foto van een toerist en zijn gids die op de rug van een walvishaai lijken te staan, wekt de woede op van heel wat gebruikers van sociale media. Het beeld circuleert al enkele dagen en zou genomen zijn voor de kust van Mexico, waar het zwemmen met walvishaaien een grote toeristische attractie is. De Mexicaanse overheden veroordelen de beelden, maar kunnen niet bevestigen dat ze in hun kustgebied zijn genomen.

Te zien is hoe een toerist en mogelijk een Mexicaanse gids zich met touwen vasthouden terwijl ze op de rug van een walvishaai staan. Op een ander beeld zwemmen de twee nog naast de walvishaai, en trekt de toerist aan de muil van het dier.

Volgens heel wat socialemediagebruikers zijn de foto's in Mexico gemaakt, voor de kust van het schiereiland Yucatan in de buurt van het eiland Holbox of de kustplaats Playa del Carmen. Maar het Mexicaanse overheidsagentschap voor Natuurbescherming Conanp kan dat niet bevestigen en toont zich in Mexicaanse media terughoudend, mogelijk uit vrees voor negatieve publiciteit. Conanp zegt de foto's te onderzoeken.

“Gidsen weten perfect dat dit niet kan”

Volgens regionaal directeur Christopher González weten de officiële toeristische gidsen goed wat ze riskeren als ze dit soort praktijken zouden toelaten. "Ze weten perfect dat dit verboden is en dat hun licentie en werk volledig afhankelijk is van de goede behandeling van de walvishaaien”, zegt hij aan de krant El Universal. González erkent dat de praktijken vroeger wel voorkwamen, maar dat de situatie sinds een achttal jaar veel verbeterd is. “We hebben veel gidsen opgeleid en hen goede praktijken aangeleerd. Vandaag vermijden ze elk fysiek contact met de dieren.” Volgens González vinden er regelmatig ter plekke inspecties plaats.

Walvishaaien zijn de grootste vissen op aarde en vormen een bedreigde diersoort. Ze eten enkel plankton, zijn ongevaarlijk voor de mens en komen regelmatig aan de oppervlakte zwemmen. Met hun imposante en logge lijf van tot wel 15 meter lang vormen ze zowat de ‘brave loebassen’ van de wereldzeeën.

Bedreiging

In heel wat kustgebieden waar de dieren voorkomen, gaande van Mozambique over de Filipijnen tot voor de kust van Mexico, kunnen toeristen met walvishaaien zwemmen. Dat gebeurt meestal onder strenge voorwaarden. Zo mogen in Mexico toeristen enkel met geregistreerde gidsen en tochten mee op zoek naar de dieren. Het zwemmen met de walvishaai duurt slechts enkele minuten, en de dieren mogen niet aangeraakt worden.

Toch noemt het Wereldnatuurfonds het zwemmen met de dieren een bedreiging voor hun bestaan. Vaak worden de walvishaaien gelokt met voedsel en raakt zo hun normale voedingspatroon verstoord. Ook kunnen de schepen de dieren verwonden.

Ook vorig jaar ontstond er al eens ophef over de behandeling van een walvishaai. Toen filmden duikers zichzelf terwijl ze in Indonesië op de rug van de vis reden.