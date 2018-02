Woede en verbijstering over respectloos behandelen dode walvis Vandaal krast "Ana, ik hou van je" in karkas Bob van Huet

25 februari 2018

13u31

Bron: AD.nl 171 Dieren Woede en verbijstering over het walgelijke gedrag van toeristen op een strand van Punta Delgada in Chili. Totaal respectloos lieten die zich gaan op een net aangespoelde walvis. Niet alleen klommen sommigen op het dode dier voor selfies, een persoon kraste zelfs een boodschap voor zijn vriendin in het karkas.

De twee jaar oude blauwe vinvis spoelde gisteren aan op het strand van Punta Delgada in Chili. Dat gebeurt wel vaker op die locatie, niettemin werd het een attractie. De 20 meter lange walvis was niet meer te redden.

Onderzoeker Gabriela Garrido van het Natuurhistorisch Museum van Río Seco wist niet wat ze zag toen ze ter plaatse arriveerde. Rondom het karkas stonden tientallen mensen en die maakten er een soort feestje van. Garrido zag mensen op de walvis klimmen, tegen het dier schoppen om te testen of er nog leven in zat en vrolijk selfies maken. Dieptepunt was dat iemand ‘Ana, ik hou van je!’ in een van de vinnen van het dier had gekrast.

Una ballena azul de 21 Mts varo en el sector de Punta Delgada, a 117 kms de Punta Arenas, el cetáceo estaba rayado con dedicatorias, cortes profundos en su piel y dos mujeres fotografiándose encima de su cuerpo #RespetoAnimal pic.twitter.com/l3GoWuSShq Rodrigo Saavedra(@ rodrigo_sm) link

"Ik ben gechoqueerd dat de situatie zo uit de hand is gelopen", zegt Garrido aan de Chileense krant La Nación. "Ik was zo boos en voelde me machteloos. Het is heel pijnlijk te zien dat een mens tot zulke daden in staat is." Ook op sociale media veroorzaken de foto’s een schokgolf van verontwaardiging.

Uitgehongerd

De doodsoorzaak van de aangespoelde walvis is nog onduidelijk. Op het karkas zijn geen verwondingen aangetroffen. Wetenschappers vermoeden dat het dier ziek was of uitgehongerd. Weefsel van het dier is meegenomen voor verder onderzoek. Het karkas is inmiddels van het strand verwijderd door de lokale autoriteiten.