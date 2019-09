Witte haai zwemt angstaanjagend dicht bij surfer jv

20 september 2019

23u15

Bron: ABC News 1 Dieren Een surfer lag rustig op zijn plank bij het schiereiland Cape Cod in Massachusetts toen hij omkeek en net achter hem een witte haai zag passeren. Joe Mault van Orleans Camera and Video kon het moment voor de eeuwigheid vastleggen.

Het Natuurpark van Orleans postte de straffe foto op Facebook met de waarschuwing voor badgasten om altijd attent te blijven. Zeker omdat nu het piekseizoen voor witte haaien aan de gang is.

De bijna-ontmoeting tussen de haai en de surfer vond vanochtend om 8 uur lokale tijd (14 uur bij ons) aan Nauset Beach plaats.

Vorig jaar werden er volgens de Universiteit van Florida wereldwijd 66 aanvallen van haaien op de mens genoteerd, waarvan twee in Massachusetts. In september vorig jaar kwam een man om op Cape Cod nadat hij gebeten was door een haai. Het was het eerste dodelijke voorval met een haai sinds 1936.