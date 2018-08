Witte haai springt naar man op boot sam

07 augustus 2018

17u39

Bron: ABC News, Atlantic White Shark Conservancy 2 Dieren "Witte haaien zijn wilde en onvoorspelbare dieren", stelt het Atlantic White Shark Conservancy. Dat ondervonden leden van de Amerikaanse onderzoeksinstelling aan den lijve.

Op zee in de staat Massachusetts sprong plots een flinke knaap uit het water. Met opengesperde bek mikte de vis op bioloog Greg Skomal, die vooraan op de boot stond om de haai te voorzien van een zendertje. Hoewel de man op een metalen platform stond, sprong hij in een reflex toch even omhoog.

"Terwijl ontmoetingen als deze zeldzaam zijn, toont de video aan dat ze zeker mogelijk zijn", staat nog bij de beelden, die gisteren online verschenen. In het gebied werden enkele stranden uit voorzorg gesloten na waarnemingen van een witte haai.

