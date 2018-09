Witte dolfijn in Thames mogelijk gedesoriënteerd door onnatuurlijke onderwatergeluiden IVI

26 september 2018

12u06

Bron: The Times, KameraOne 1 Dieren De witte dolfijn die gisteren in het Engelse graafschap Kent is gespot in de rivier Thames raakte mogelijk gedesoriënteerd door onnatuurlijke geluiden onder water. Het is niet ongewoon dat een dolfijn opgemerkt wordt langs de kustlijn van Groot-Brittannië, maar meestal zwemmen ze dan in groep én veel noordelijker. Dat het dier op die plek is terechtgekomen, komt mogelijk omdat het een “navigatiefout” heeft gemaakt.

De witte dolfijn zou eigenlijk in de wateren van de noordpool moeten zwemmen. Het zijn sociale dieren die meestal in een groep van tien of meer walvissen zwemmen. Volgens de Organisatie voor de Bescherming van Walvissen en Dolfijnen zou de dolfijn ziek kunnen zijn of kan het gaan om een jong dier dat van zijn groep verdwaald is geraakt.

Navigeren

De organisatie denkt dat door de mens geproduceerde geluiden er mogelijk toe geleid hebben dat de dolfijn gedesoriënteerd is geraakt. Het dier zwemt in de buurt van een groot havendok, waar die storende geluiden vandaan kunnen komen. “Deze dieren gebruiken geluiden om te socialiseren, te communiceren, te navigeren en voedsel te vinden”, zegt een woordvoerder van de organisatie tegen de krant The Times. Onnatuurlijke geluiden kunnen hun eigen communicatie en navigatie verstoren.

Reddingsteams

Hoe langer het dier in de Thames blijft, hoe gevaarlijker de situatie wordt. Het water van de rivier is veel te warm voor het dier en de kans dat het er voldoende eten kan vinden, is klein. Reddingsteams houden het dier nu goed in de gaten om, indien nodig, in te grijpen en het dier te redden.

Catastrofe

Begin augustus zijn aan de Ierse westkust nog dertien dode spitssnuitdolfijnen aangespoeld. Ook in Schotland zijn in dezelfde periode dolfijnen dood gevonden aan de kust. Het is niet uitzonderlijk dat er nu en dan eens een dolfijn aanspoelt in die regio, maar dat er zoveel dood zijn teruggevonden is volgens wetenschappers “een catastrofe”. Volgens onderzoekers is hun dood het gevolg van militaire activiteit en het gebruik van sonar in de regio.

Onnatuurlijk en luide geluiden, bijvoorbeeld van een duikboot, kunnen bij de dolfijnen oorschade veroorzaken of zelfs leiden tot decompressieziekte. Ze zwemmen dan te snel naar het wateroppervlak en sterven daardoor.