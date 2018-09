Witte dolfijn gespot in rivier Thames Redactie

De witte dolfijn die gisteren in het Engelse graafschap Kent is gespot in de rivier Thames raakte mogelijk gedesoriënteerd door onnatuurlijke geluiden onder water. Het is niet ongewoon dat een dolfijn opgemerkt wordt langs de kustlijn van Groot-Brittannië, maar meestal zwemmen ze dan in groep én veel noordelijker. Dat het dier op die plek is terechtgekomen, komt mogelijk omdat het een “navigatiefout” heeft gemaakt.