Wilde olifant vertrappelt vrouw in Nepal Arne Adriaenssens

17 september 2018

12u03

Bron: Belga 0 Dieren In Nepal werd zondagavond een 23-jarige vrouw vertrappeld door een wilde olifant. Ze was op weg naar huis van haar werk.

In het Nepalees dorpje Thori kwam zondagavond een 23-jarig meisje om het leven na een aanvaring met een wilde olifant. Toen ze van haar werk terug naar huis wandelde, vertrappelde het wilde dier haar.

Het incident vond plaats op een boogscheut van het natuurreservaat Chitwan. Het dier is waarschijnlijk uit dit park ontsnapt.

Naast olifanten wonen er ook tijgers, luipaarden en bizons in dit natuurgebied. De afgelopen jaren zijn er meer en meer incidenten met wilde dieren die weten te ontsnappen. In Nepal vraagt men zich luidop af hoe veilig het leven van de buurtbewoners van die parken nog is.