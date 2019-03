Wilde olifant verdwaalt en belandt in Chinese stad Redactie

25 maart 2019

11u34

Bron: AP 0

In de Chinese stad Meng’a, in de provincie Yunnan, wandelde gisteren een wilde Aziatische olifant rond. Het dier was gescheiden geraakt van zijn kudde, verloren gelopen en in de stad terechtgekomen. De autoriteiten volgden de olifant op de voet en hebben het dier uiteindelijk terug naar zijn natuurlijk habitat geleid.