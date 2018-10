Wilde olifant teistert Chinees dorp DVDE

29 oktober 2018

15u15

Bron: VTM Nieuws 0

Een wilde olifant heeft een dorp in het zuidwesten van China al voor de derde keer geteisterd. Het dier steelt maïs, vernielt winkels en maakt de inwoners doodsbang. In de regio leven honderden andere olifanten in het wild, ook zij komen soms langs om eten te stelen.