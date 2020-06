Wilde ‘kippenplaag’ houdt inwoners van Nieuw-Zeelandse stad wakker AW

10 juni 2020

13u52

Bron: The Guardian 0 Dieren Hun lawaai houdt de bewoners ’s nachts wakker, overal waar ze komen laten ze een spoor van vernieling achter en het voedsel dat voor hen wordt achtergelaten trekt ongedierte zoals ratten aan. Nieuw-Zeeland is misschien verlost van het coronavirus, de inwoners van Titirangi - een buitenwijk in het westen van Auckland - hebben er een gloednieuwe plaag bij. Geen sprinkhanen of kikkers, maar wél wilde kippen teisteren de bewoners.

Toen Titirangi – een stad met zo’n 4.000 inwoners - bij het begin van de coronacrisis ‘op slot’ ging, was het aantal wilde kippen nog maar pas gedaald: de kippen waren gevangengenomen en naar een plaats gebracht waar ze voor minder hinder zouden zorgen. Maar tijdens de locdown is hun aantal plots weer verdubbeld. Het zou inmiddels gaan om iets meer dan dertig kippen.

Rattenplaag

Dat zijn er nog steeds een pak minder in vergelijking met 2019, toen er zo’n 250 wilde kippen rondwaarden in de stad. En terwijl inwoners niet uitzonderlijk veel last hebben van de kippen zélf (het hanengekraai beroofde wel veel mensen van hun slaap), de rattenplaag die ermee gepaard ging, was de druppel die de emmer deed overlopen. De restjes eten die werden achtergelaten voor de kippen trokken immers ook ongedierte aan. “Zo groot als katten”, zo werden de ratten omschreven door de inwoners.

Dus werd een jaar geleden beslist om de kippen te vangen en ze naar een boerderij te brengen “waar ze nog lang en gelukkig konden leven”, volgens Greg Presland, hoofd van het gemeenschapsbestuur. Er werden maar liefst 230 kippen gevangen waardoor er begin 2020 nog minder dan twintig kippen door Titirangi dwaalden. Zij liepen nog rond omdat ze iets moeilijker te vangen waren. Toen kwam corona, en het aantal overgebleven kippen verdubbelde weer.

200 nakomelingen

Nu de lockdown is opgeheven, zullen er ook weer extra inspanningen worden geleverd om de kippen succesvol te vangen, zegt Presland. Alles om een situatie zoals die in 2019 te voorkomen.

Waar al die wilde kippen trouwens vandaan kwamen? In 2008 heeft een inwoner van de Nieuw Zeelandse buitenwijk twee gedomesticeerde kippen vrijgelaten. Die hebben het er destijds flink van genomen waardoor ze tien jaar later minstens 200 nakomelingen hadden.