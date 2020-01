Wilde dieren profiteren van stilte en heroveren rampgebied Fukushima AW

16 januari 2020

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de kernramp van Fukushima plaatsvond. De gevolgen van de radioactieve besmetting waren zodanig groot dat er nog steeds weinig mensen leven in het getroffen gebied. Maar de wilde dieren lijken hun weg wél terug te vinden. Dat schrijven onderzoekers in het tijdschrift Frontiers in Ecology and the Environment.

Op 11 maart 2011 zorgde een zeebeving en daaropvolgende tsunami voor een nucleaire ramp in Fukushima. Meer dan 16.000 inwoners moesten hun huizen verlaten. Pas in april 2019 keerden de eerste enkelingen terug. Van die stilte hebben wilde dieren geprofiteerd, zo ondervonden enkele onderzoekers met behulp van maar liefst 106 cameravallen.

De cameravallen maakten meer dan 267.000 foto’s. En op die foto’s werden minstens 20 verschillende diersoorten vastgelegd. Een wild zwijn, een Japanse haas, makaken, fazanten, vossen en een wasbeerhond (familie van de vos) zijn slechts enkele voorbeelden.

“Uit onze resultaten blijkt dat er nu talloze wilde soorten leven in de evacuatiezone van Fukushima, ondanks de aanwezigheid van radioactieve besmetting’, aldus James Beasley, verbonden aan het Savannah River Ecology Laboratory en de Warnell School of Forestry and Natural Resources. Weinig verrassend want de dieren profiteerden simpelweg van de rust in het mooie gebied: “Fukushima heeft een prachtig landschap dat grotendeels bebost is en zowel bergen als kustgebieden omvat.”

Gezondheid

De studie toont aan dat dieren in het wild goed gedijen, zodra mensen verdwijnen. Het onderzoek was het eerste dat naar de dierenpopulaties in het Japanse gebied kijkt, maar neemt daarbij niet de gezondheid van de dieren in overweging.