Wilde dieren lijden onder selfiegekte van vakantiegangers Karolien Koolhof

09u01

Bron: AD.nl 2 World Animal Protection De luiaard is erg populair voor selfies. Als toeristische attractie ingezet worden betekent direct levensgevaar voor dit dier, dat veel slaap nodig heeft en moet bewegen om op temperatuur te blijven. Dieren Een kiekje op een olifant of een selfie met een schattige luiaard: vakantiegangers zijn er dol op. Het is echter een stuk minder onschuldig dan je wellicht zou denken, zo blijkt uit een noodkreet van dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. Die waarschuwt toeristen om zich niet te laten verleiden tot het nemen van een 'foute selfie'. " De realiteit voor deze dieren is dat zij verschrikkelijk lijden."

World Animal Protection onderzocht 133.344 dierenselfies die tussen juni 2014 en juni van dit jaar op social media werden geplaatst. Daarvan was 40 procent een 'foute selfie': op die foto's knuffelde iemand het dier, hield het vast of ging er op een onverantwoorde manier mee om. De afgelopen jaren blijkt er sprake van een ware selfietrend: het aantal dierenselfies nam toe met maar liefst 292 procent.

Stress

De selfies worden wilde dieren uit hun natuurlijke omgeving gehaald en gevangen gehouden om door gidsen gebruikt te worden in het toerisme. De dieren worden vaak mishandeld en overlijden vervolgens door stress, ziektes of verwondingen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 20 procent van de diersoorten in kwestie wordt bedreigd met uitsterven, meer dan 60 procent van de gebruikte soorten is beschermd.

Geslagen

Pascal de Smit van World Animal Protection:"De realiteit voor deze dieren is dat zij verschrikkelijk lijden. Zo worden wilde luiaards gevangengenomen en met touw vastgebonden aan bomen. Grote kans dat zij binnen zes maanden na gevangenschap overlijden. We zagen vogels zoals toekans met ernstige abcessen, groene anaconda’s die ernstig verwond en uitgedroogd waren en kaaimannen die in bedwang werden gehouden met rubberen banden om hun kaken. Ook ontdekten we een zeekoe in een kleine tank in de voortuin van een lokaal hotel en zagen we hoe een reuzenmiereneter geslagen werd door zijn eigenaar."

Kim Kardashian

De olifant is het populairst onder toeristen (18 procent van de selfies), gevolgd door de luiaard en de schildpad. Met name in Zuid-Amerika en Australië worden veel selfies met dieren gemaakt. Ook sterren als Kim Kardashian en Cara Delevigne lieten zich vastleggen met een wild dier. Een zorgelijke ontwikkeling volgens World Animal Protection, gezien hun grote schare volgers. ,,Dit maakt gedrag dat wilde dieren in gevaar brengt normaal", aldus de organisatie.



World Animal Protection hoopt met een richtlijn vakantiegangers op weg te helpen met het maken van 'goede selfies': alleen in de vrije natuur en op afstand. Zij zou graag zien dat sociale media en dan met name Instagram die richtlijn overneemt. Twee jaar geleden paste Instagram al wel de richtlijnen aan wat betreft naaktheid en beledigingen, maar over dieren valt in de huidige tekst niets te lezen. Noch Twitter, noch Instagram, noch Facebook hebben tot nu toe gereageerd op de noodkreet van de dierenorganisatie.

World Animal Protection De dieren en landen op volgorde van populariteit.