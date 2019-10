Wilde bruine beer duikt op in Duitsland Naz Taha

25 oktober 2019

21u47

Bron: AD.nl 36 Dieren Voor het eerst sinds dertien jaar is er in het zuiden van Duitsland weer een wilde bruine beer gespot. De ronddwalende beer werd met een natuurcamera gesignaleerd in de Duitse Alpen, in de stad Garmisch Partenkirchen, zo melden plaatselijke media.

De zwervende jonge beer, naar verluidt een mannetje, zou naarstig op zoek zijn naar een metgezel om zich mee voort te planten. De kans dat het lukt, is echter klein. De beer is waarschijnlijk de enige van zijn soort in de wijde omgeving. Een woordvoerder van het Landesamts für Umweltschutz, het lokale ministerie van milieu verklaart tegenover lokale media dat het dier waarschijnlijk uit de Italiaanse regio Trentino aan is komen lopen.

Tien jaar geleden liep er voor het eerst weer een wilde beer door Duitsland. Beer Bruno werd in 2006 doodgeschoten toen hij op strooptocht ging en zo voor problemen zorgde.

Voorzichtige terugkeer

In de Pyreneeën en de Alpen was de beer bijna uitgestorven maar nu lijkt hij bezig met een voorzichtige terugkeer. Ook in Scandinavië en Oost-Europa gaat het goed met de berenpopulatie.