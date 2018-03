Wil je huisdier? Dat kan in Wallonië straks alleen mét getuigschrift Annemieke van Dongen HR

20 maart 2018

15u46

Bron: AD/DS 750 Dieren Zonder getuigschrift kun je binnenkort geen dier meer kopen in Wallonië. Dat staat in de plannen van de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH). Zo wil hij dierenmishandeling tegengaan. De Waalse regering buigt zich donderdag over het voorstel.

Iedere volwassene kan het document gratis krijgen; een examen hoef je er niet voor af te leggen. Maar wie een dier verwaarloost of mishandelt, kan het getuigschrift kwijtraken. En zonder dat papiertje kun je geen nieuw dier meer kopen. Dat staat in de plannen van de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio.

Bij een eerste overtreding kan het getuigschrift tijdelijk worden ingetrokken: voor een periode van een maand tot drie jaar. Recidivisten kunnen het document definitief kwijtspelen.. Dierenwelzijnsinspecteurs gaan daar samen met de politie en burgemeester over beslissen.

Strengere straffen in Vlaanderen

"We steunen elke maatregel die het dierenwelzijn verhoogt", reageert Michel Vandenbosch, de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie Gaia. "Deze maatregel toont opnieuw dat het draagvlak voor dierenwelzijn toeneemt, ook bij politici."

In Vlaanderen zet minister Weyts in op strengere straffen voor recidivisten. De maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost, verdrievoudigt tot achttien maanden celstraf. "Wie niet horen wil, zal voelen", aldus Weyts. "Zeker wie bij herhaling betrapt wordt. Als het aan mij ligt, gaan die mensen naar de gevangenis."