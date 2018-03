Wijk opgeschrikt: verdwaalde poema loopt door achtertuinen en krabt aan huisdeuren LG

28 maart 2018

12u15

Bron: KameraOne 8

In Californië zijn buurtbewoners in de Azosa-wijk flink verschoten toen ze een verdwaalde poema in hun achtertuin zagen lopen. Iedereen werd aangemaand om binnen te blijven tot de hulpdiensten het dier konden verdoven. Na een medische controle werd het dier weer vrijgelaten in zijn natuurlijke habitat.