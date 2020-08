Wieken van windmolen een zwarte kleur geven kan vogelsterfte met 70 procent terugdringen



28 augustus 2020

Bron: Science Alert 10 Dieren Hoewel windmolens er vaak indrukwekkend uitzien terwijl ze vanuit niets energie opwekken, heeft het succesverhaal een keerzijde. Jaarlijks sterven er duizenden vogels omdat ze in aanvaring komen met een van de reusachtige wieken. Al is dat probleem volgens een nieuwe studie snel opgelost door de wieken simpelweg een ander kleurtje te geven. Dat staat te lezen in het Hoewel windmolens er vaak indrukwekkend uitzien terwijl ze vanuit niets energie opwekken, heeft het succesverhaal een keerzijde. Jaarlijks sterven er duizenden vogels omdat ze in aanvaring komen met een van de reusachtige wieken. Al is dat probleem volgens een nieuwe studie snel opgelost door de wieken simpelweg een ander kleurtje te geven. Dat staat te lezen in het vakblad Ecology and Evolution.

Wetenschappers zijn al een tijdje op zoek naar een oplossing om het aantal kadavers dat aan de voet van een windmolen belandt, in te perken. Van een futuristische lasertechnologie tot het tijdelijk stilzetten van turbines: het zijn stuk voor stuk mogelijke oplossingen die doorheen de jaren op tafel werden gelegd.



Maar zo moeilijk moet het niet eens zijn volgens enkele onderzoekers op het Noorse archipel van Smøla. Daar schilderden ze de wieken van de windmolens zwart, wat ervoor zorgde dat het aantal dode vogels per jaar met maar liefst 70 procent teruggeschroefd kon worden. Er werd ook geëxperimenteerd met fellere kleurtjes, maar de zwarte wieken bleken het makkelijkst waarneembaar te zijn voor vogels.

Kleinschalig onderzoek

De Noorse onderzoekers benadrukken evenwel dat het ging om slechts één windpark met in totaal acht windmolens. Daarvan werden er vier geschilderd, de overige vier bleven volledig wit. Terwijl er bij de geschilderde windmolens vier dode vogels werden geteld, waren dat er achttien bij de windmolens waaraan niets veranderd was. Toch is het resultaat veelbelovend, dat beamen ook onderzoekers die niet deelnamen aan de studie.



“Nu kostte het tamelijk veel geld om de wieken te schilderen, vermits de windturbines reeds geïnstalleerd waren”, zegt bioloog Roel May van het Noors Instituut voor Natuuronderzoek (NINA). “Maar als het schilderen gebeurt voordat de windturbines worden geplaatst, kunnen we de vogelsterfte op een relatief goedkope manier reduceren.” Bovendien zou de techniek gecombineerd kunnen worden met andere technieken.