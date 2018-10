Wie rouwt er nu om een huisdier? Waarom het verlies van een hond of kat zo diep kan snijden “Ik heb maar twee keer gehuild. Toen mijn moeder stierf en toen mijn hond Woody overleed” Pieter Dumon

26 oktober 2018

16u51

Bron: De Morgen 0 Dieren Als je huisdier sterft, koop je toch gewoon een nieuw? Het lijkt simpel, maar sommige baasjes gaan na de dood van hun dier door een lang en diep dal. “Verdriet hebben om een huisdier is echt niet alleen iets voor kinderen.”

Snep heet hij, de beagle waarmee econoom Ivan Van de Cloot jarenlang elk weekend in het Zoniën­woud wandelt. Tot de hond zich tijdens een van die tochtjes losrukt en spoorloos verdwijnt. De zoektocht naar Snep haalt alle kranten, maar terugkeren doet de beagle niet. “Ik heb vijf maanden lang niet meer gewandeld”, zegt Van de Cloot. “Terwijl dat toch een belangrijke uitlaatklep voor me is. Maar zonder Snep had ik er gewoon geen zin meer in.”

Een rouwproces noemt Van de Cloot het. En dat vraagt tijd: het verlies van Snep is, bijna een jaar na de feiten, nog steeds niet helemaal verwerkt. Ook al is er ondertussen een nieuwe hond. Weer een beagle. “Ik wandel wel opnieuw, maar nog niet op het ritme van vroeger. Snep was zeven jaar lang mijn vaste compagnon. Je kunt zo’n dier niet zomaar vervangen door een ander exemplaar.”

