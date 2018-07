Wie rondhangt bij de kattenbak wordt vaker ondernemer Arne Adriaenssens

25 juli 2018

12u07

Bron: NBC 19 Dieren Wie vaak in contact komt met kattenuitwerpselen, zal sneller een eigen zaak oprichten. Een parasiet in de drollen zou je aanzetten tot het nemen van meer risico's.

Mensen die een kat hebben, gaan vaker ondernemen. Dat ontdekten onderzoekers aan de Universiteit van Colorado. Ze kiezen sneller voor een opleiding in het business-departement en richten vaker een zaak op dan zij die een katloos leven leiden.

De reden hiervoor zou Toxoplasma Gondii zijn, een parasiet die in de uitwerpselen van katten zit. Dit vernuftig beestje nestelt zich in je hersenen en stimuleert je om risico’s te nemen die je normaalgezien links zou laten liggen. Kattenliefhebbers zouden daardoor ook vaker betrokken zijn in auto-ongelukken, vatbaarder zijn voor drugsverslavingen en sneller zelfmoord plegen.

Risicoparasiet

Tijdens het onderzoek in Colorado testten ze 1.500 studenten, waarvan er 200 ondernemings-vakken volgen. Van de volledige groep werd 22 procent ooit besmet met de parasiet. Bij de studenten die ondernemingsvakken volgden, was dat meer dan 30 procent. De testpersonen die ooit al een zaak uit de grond stampten, liep dat zelfs op tot 40 procent.

“Ondernemen is eigenlijk nooit een goed idee”, zegt de betrokken business professor Stephanie Johnson. “De risico’s wegen harder door dan de voordelen. En maar weinigen slagen daadwerkelijk.” Dat de 'risicoparasiet' meer mensen in deze sector stuwt, is dus niet verwonderlijk.

Moedige muizen

De bijzondere parasiet komt onze pluizige viervoeters wel goed van pas. Net als wij, zijn ook knaagdieren erg vatbaar voor de effecten van de Toxoplasma Gondii. De muizen die zich in de buurt van katten begeven, zouden minder angstig zijn waardoor ze minder snel van hun vijanden wegrennen. Moedige muizen worden natuurlijk wel sneller gevangen door de poes, waardoor deze minder honger zal lijden. En als de kat in leven blijft, zal ook de parasiet overleven. Zo clever zit de natuur in elkaar.

Mensen worden voornamelijk besmet als ze hun kattenbak verversen. Verder kan de parasiet ook in slecht gegaard vlees voorkomen.