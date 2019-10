Wie heeft wolvin Naya gedood? Animal Rights looft 5.000 euro uit voor gouden tip HR

01 oktober 2019

07u46 29 Dieren Animal Rights looft een beloning van 5.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van wie wolvin Naya gedood heeft. “Indien er meerdere tips leiden tot de veroordeling, wordt de beloning verdeeld”, meldt de dierenrechtenorganisatie.

Wolvin Naya is waarschijnlijk gedood door professionelen, zo blijkt na onderzoek van Natuur & Bos. “Maar er zijn nog geen concrete bewijzen over wie Naya en haar welpen heeft gedood”, meldt Animal Rights vandaag in een persbericht. De organisatie wil er graag voor zorgen dat dat bewijs er komt, en eist dat de dader gestraft wordt. “Op het doden van de Europees beschermde wolven staan in Vlaanderen celstraffen tot 5 jaar en een boete tot 500.000 euro”, klinkt het.

“Animal Rights wil dat de waarde van Naya als individu wordt erkend. Een dier is hoogstwaarschijnlijk van haar leven beroofd omdat iemand met slechte bedoelingen het op haar gemunt had. Het illegaal doden van een dier is een misdrijf en moet dan ook zwaar worden bestraft. Het kan niet dat jagers zich boven de wet plaatsen en er gewoon mee wegkomen ook.”

Maatregelen

Animal Rights eist dat er een objectief onderzoek wordt uitgevoerd onafhankelijk van de jacht- en landbouwsector, naar het falen van de bescherming van Naya zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. “De bescherming van Naya is tekortgeschoten”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. “Neemt het Agentschap Natuur en Bos nu wel maatregelen om te zorgen dat de overlevende wolf, August, veilig is?”

Bekijk ook: Schokkende dreigberichten over wolvin Naya gelekt