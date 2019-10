Wie heeft wolvin Naya gedood? 20.000 euro voor gouden tip HR TTR KV

01 oktober 2019

17u17

Bron: Belga, Vogelbescherming Vlaanderen 1420 Dieren Wie de gouden tip aanlevert die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van wie wolvin Naya gedood heeft, krijgt daarvoor een beloning van 20.000 euro. Animal Rights belooft 5.000 euro, het Natuurhulpcentrum draagt 5.000 euro bij en Vogelbescherming Vlaanderen doet er nog eens 10.000 euro bovenop. “Indien er meerdere tips leiden tot de veroordeling, wordt de beloning verdeeld”, melden de organisaties.

Wolvin Naya is waarschijnlijk gedood door professionelen, zo blijkt na onderzoek van Natuur & Bos. “Maar er zijn nog geen concrete bewijzen over wie Naya en haar welpen heeft gedood”, meldt Animal Rights vandaag in een persbericht. De organisatie wil er graag voor zorgen dat dat bewijs er komt, en eist dat de dader gestraft wordt. “Op het doden van de Europees beschermde wolven staan in Vlaanderen celstraffen tot 5 jaar en een boete tot 500.000 euro”, klinkt het.

Maatregelen

“Animal Rights wil dat de waarde van Naya als individu wordt erkend. Een dier is hoogstwaarschijnlijk van haar leven beroofd omdat iemand met slechte bedoelingen het op haar gemunt had. Het illegaal doden van een dier is een misdrijf en moet dan ook zwaar worden bestraft. Het kan niet dat jagers zich boven de wet plaatsen en er gewoon mee wegkomen ook.”

Animal Rights eist dat er een objectief onderzoek wordt uitgevoerd onafhankelijk van de jacht- en landbouwsector, naar het falen van de bescherming van Naya zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. “De bescherming van Naya is tekortgeschoten”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. “Neemt het Agentschap Natuur en Bos nu wel maatregelen om te zorgen dat de overlevende wolf, August, veilig is?”

Vogelbescherming Vlaanderen wijst erop dat de organisatie een degelijke reputatie geniet op het vlak van juridische procedures tegen personen die de natuurwetgeving aan hun laars lappen en over de jaren heen al tientallen malafide jagers en vogelvangers liet veroordelen. De vzw zal zich ook burgerlijke partij stellen.

Klacht wegens laster en eerroof

Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, noemde de beschuldiging aan het adres van de jachtsector gisteren al “totaal ongehoord en tendentieus”. Intussen wordt ook duidelijk dat de vereniging onderzoekt of er een klacht wegens laster een eerroof kan worden ingediend tegen Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum en Jan Loos van Welkom Wolf.

“We hebben onze juristen op de zaak gezet om na te gaan wat we kunnen doen”, zegt Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging. Er moet onder meer nog worden bekeken of zo’n klacht wel mogelijk is wanneer de beschuldigingen niet gericht zijn aan een persoon, maar wel aan een volledige sector. “Als het mogelijk is, zal er zeker een klacht volgen. Dat zal dan nog in de loop van deze week gebeuren.”

De mogelijke klacht zal specifiek tegen Janssen en Loos gericht zijn omdat ze “al dagenlang beschuldigingen uiten aan ons adres”, aldus Goethals. “Ze zeggen 100 procent zeker te zijn, maar ze hebben geen bewijzen. De stelligheid waarmee ze dit beweren, stuit ons tegen de borst.”

Wie tips heeft die het strafonderzoek kunnen helpen, kan die sturen naar naya@vogelbescherming.be.

Bekijk ook: Schokkende dreigberichten over wolvin Naya gelekt