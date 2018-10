Wie heeft Mufasa vermoord? Leeuw gruwelijk verminkt teruggevonden in Zuid-Afrikaans park, ook vier andere leeuwen vergiftigd ADN

04 oktober 2018

13u01

Bron: Akwaaba Predator Park, Daily Mail 0 Dieren Met vijf waren ze, de leeuwen die maandagnacht dood zijn teruggevonden in het Akwaaba Predator Park nabij Rustenburg in Zuid-Afrika. Leeuw Mufasa, genoemd naar de beroemde Disneyleeuw van 'The Lion King', werd aangetroffen in een plas van zijn eigen bloed. Zijn snuit en poten waren afgehakt.

Stropers slopen 's nachts met succes het domein binnen om hun slag te slaan. Ze troffen een groep van vijf leeuwen aan en vergiftigden de dieren met een snelwerkende stof. Dan bewerkten ze leeuw Mufasa met hun messen. De andere vier leeuwen zouden wat later volgen.

Maar toen werden de criminelen plots gestoord door patrouillerende veiligheidsmensen van het natuurpark. De stropers sloegen op de vlucht en konden helaas niet geklist worden. Vermoedelijk zullen de afgehakte delen van de nog jonge Mufasa gebruikt worden bij rituelen van zwarte magie of zullen ze verkocht worden aan een verzamelaar van jachttrofeeën.

Opgelet: we wensen te waarschuwen voor schokkende beelden.

Park Akwaaba is een grote wildboerderij die onderdak biedt aan een waaier van wilde dieren die zijn verstoten, aan hun lot zijn overgelaten of zijn mishandeld. “Dit breekt onze harten”, zegt parkmanager Bronwyn Moss. “Al deze leeuwen werden met de hand grootgebracht door ons sinds ze welpjes waren. Voor ons is het alsof we vijf kinderen verliezen. We kunnen alleen maar hopen dat Mufasa dood was voor de stropers begonnen te hakken.”

De aanval komt slechts drie maanden na een gelijkaardige aanval bij een ander park enkele kilometers verder. Toen werden zes leeuwen vermoord en verminkt. Stropers hakten de hoofden en poten af van vier volwassen leeuwen en doodden ook twee welpjes.

De autoriteiten zijn op de hoogte van de gruweldaad en hebben een onderzoek opgestart. Akwaaba zelf biedt een beloning van 100.000 rand (zo’n 5.918 euro) aan wie informatie heeft die kan leiden tot de arrestatie en veroordeling van de stropers. “We zijn er kapot van dat dit is kunnen gebeuren en dat onze schatten zijn vermoord voor niks. Die stropers doodden vijf prachtdieren. Wat een verschrikkelijk verlies.”