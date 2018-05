Wie heeft het properste bed, de chimpansee of de mens? Het antwoord zal je verbazen TT

16 mei 2018

11u19

Bron: National Geographic, The Indepdent 0 Dieren Verse lakens, elke dag verluchten en je bed opmaken, regelmatig je kussen opschudden, op tijd je pyjama wassen, ... We hebben er als mens heel wat voor over om in een proper bed te slapen. En toch blijken chimpansees op een bepaalde manier een properder bed te hebben dan wij, zo blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie.

Een menselijk bed is een broeihaard van bacteriën, en vooral de menselijke bacteriën tieren er welig. Tot 35 procent van alle organismen tussen onze lakens is afkomstig van ons eigen lichaam, speeksel, huid. Zelfs ontlastingsdeeltjes vind je er in terug.

Hoe zit dat eigenlijk bij chimpansees, vroeg Megan Thoemmes, doctoraatsstudent aan de North Carolina State University zich af. Ze nam daarom stalen van tientallen verlaten nesten van chimpansees in de bomen van Tanzania, en onderzocht hoeveel lichaamsbacteriën die zouden bevatten.

Veel minder lichaamsbacteriën

"We dachten veel ectoparasieten en bacteriën uit de ontlasting terug te vinden, omdat er veel aanwijzingen zitten dat die ook in de vacht van de dieren zitten", zegt Thoemmes. Maar de resultaten waren verrassend: slechts 3,5 procent van alle bacteriën in de nesten was afkomstig van de chimpansees zelf, tien keer minder dan bij de mens.

Vijftien nesten werden ook 'gestofzuigd' om te kijken of er parasieten en geleedpotigen zoals spinnen, insecten, mijten of teken in voorkwamen. "Ook daar hadden we verwacht er veel van terug te vinden", aldus Thoemmes. Maar opnieuw was het tegendeel waar: de onderzoekers konden slechts vier parasieten aantreffen. "En voor de duidelijkheid: vier individuele dieren, niet vier verschillende soorten", zegt Thoemmes.

Wat is 'proper'?

Wat in het voordeel van de chimpansees spreekt, is dat ze elke dag een nieuw nest bouwen in de bomen. Maar dat doen ze waarschijnlijk net om te vermijden dat schadelijke ziektekiemen zich kunnen opbouwen in de nesten.

Volgens Thoemmes moet de mens dan ook dringend de definitie van 'proper' herdenken. Want door met alle geweld te proberen een propere omgeving te creëren en 'vieze beestjes' proberen buiten te houden, doen we onze gezondheid mogelijk meer kwaad dan goed.

In de nesten van de chimpansees vonden de onderzoekers namelijk veel meer bacteriën die ook hun omgeving voorkwamen. Met andere woorden: de slaapplaatsen van de chimpansees leken veel meer op hun dagelijkse omgeving dan bij ons. Ze worden dus ook terwijl ze slapen aan de omgevingsbacteriën blootgesteld, terwijl wij ons er net van afschermen. En verschillende studies wezen in het verleden al op mogelijke verbanden tussen een te 'propere' omgeving en allerlei auto-immuunziektes en allergieën.