Weyts verstrengt voorschriften voor dierenwelzijn in Vlaamse dierentuinen avh

22 april 2018

12u54

Bron: Belga 0 Dieren Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het welzijn van dieren in de Vlaamse dierentuinen verbeteren en verscherpt daarom een reeks voorschriften voor die dierentuinen. Er komen onder meer heldere voorschriften voor de dierenverblijven, fysiek contact tussen bezoekers en dieren wordt ernstig beperkt en elke Vlaamse dierentuin zal een eigen ethische waakhond moeten aanstellen.

Vlaamse dierentuinen werken nog altijd binnen de krijtlijnen van een Koninklijk Besluit uit 1998. Maar in de voorbije 20 jaar is er veel gebeurd: de dierentuinenwereld is sterk veranderd, de maatschappelijke gevoeligheid voor dierenwelzijn is sterk toegenomen en er is veel bijkomende wetenschappelijke kennis verzameld over (het in gevangenschap houden van) dieren.

"Lat hoger leggen"

Daarom wilde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de regels moderniseren. "We leggen de lat inzake dierenwelzijn hoger in heel Vlaanderen: het is evident dat we dat ook doen in de dierentuinen. Het was hoog tijd voor een aanpassing van de erkenningsvoorwaarden", legt de N-VA-minister uit.

Centrale doel is het welzijn van de dieren te verbeteren. Er komen onder meer heldere afspraken over de verblijven. Er moet bijvoorbeeld altijd beschutting (natuurlijke beschutting of een schuilhok) beschikbaar zijn voor de dieren die permanent buiten gehouden worden. Dieren die zowel een binnen- als een buitenverblijf moeten hebben, moeten ook ten allen tijde toegang hebben tot de beide verblijven (met alleen enkele logische uitzonderingen, zoals vrieskou of de reiniging van het verblijf).

Er komt ook een verplichting om elke dierentuin volledig te omheinen, als extra veiligheidsmaatregel. De maatregel werd onder andere ingegeven door de ontsnapping van een sneeuwpanter in de Waalse dierentuin Monde Sauvage enkele jaren geleden.

Het fysiek contact tussen bezoekers en dieren wordt ernstig ingeperkt. Sommige bezoekers gaan immers op een totaal foute manier om met dieren. Net daarom besliste Planckendael vorig jaar na een reeks incidenten de kinderboerderij te sluiten. Doorloopvolières mogen blijven bestaan, maar enkel als er doorlopend een personeelslid aanwezig is om toezicht te houden.

Bij vertoningen voor publiek mogen dieren niet gedwongen worden om onnatuurlijke kunstjes te doen: ze mogen enkel hun natuurlijke gedrag demonstreren.

Elke Vlaamse dierentuin moet tenslotte een eigen ethische commissie oprichten: een soort waakhond die permanent kan toezien op het dierenwelzijn.

De Vlaamse dierentuinen krijgen 1 jaar de tijd om alle gevraagde aanpassingen door te voeren.