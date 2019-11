Weyts tikt Plantentuin Meise op de vingers voor neerschieten reeën ADN

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een boze brief geschreven aan de Plantentuin van Meise omdat die zonder overleg is overgegaan tot het neerschieten van reeën om collecties te beschermen. Weyts wil dat de plantentuin in de toekomst meer overleg pleegt en de alternatieven voor het afschieten van dieren "nauwer in kaart brengt".

In oktober raakte bekend dat de Plantentuin van Meise een tiental reeën heeft laten neerschieten om de planten en bloemen te beschermen. Hoewel de plantentuin zegt dat het eerst verschillende alternatieven heeft uitgeprobeerd, gaande van het plaatsen van hekken tot het afschrikken met geur- en geluidsinstallaties, kwam er forse kritiek op de démarche. “Ze hebben voor de gemakkelijke oplossing gekozen”, zei Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia.

Ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurde een boze brief naar de Plantentuin van Meise en naar de leidend ambtenaar van het Instituut voor Natuur- en Bosbeheer (INBO). Net als de gemeente Meise en de dienst Dierenwelzijn moest Weyts het nieuws over de neergeschoten reeën vernemen via de pers. “Ik heb in dat schrijven gevraagd om de omstandigheden toe te lichten en wat men zou doen om te verhinderen dat er in de toekomst nog dieren zouden geschoten worden”, zo zei Weyts vandaag in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

Intussen heeft Weyts ook al een antwoord ontvangen van de Plantentuin van Meise. Daarin staat dat er een advies van het INBO is gevolgd en dat men inderdaad pas is overgegaan tot het schieten van de dieren nadat verschillende alternatieven werden afgewogen en uitgeprobeerd. Weyts gaat nu samen met zijn dienst Dierenwelzijn rond de tafel zitten met de plantentuin . “Net om te verhinderen dat er zo wordt omgesprongen met dieren. Men moet op zijn minst de alternatieven nauwer in kaart brengen en overleg plegen met de gemeente en met de dienst Dierenwelzijn”, aldus Weyts.