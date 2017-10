Wetenschappers zoeken 40 jaar naar vogel... die nooit bestaan heeft Tine Kintaert

Een gênante conclusie in de wereld der ornithologen: de Liberiaanse loofbuulbuul, waar wetenschappers maar liefst vier decennia lang naar gezocht hebben, blijkt gewoon niet te bestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de universiteit van Aberdeen.

Waarschijnlijk heeft u nog nooit gehoord van de Liberiaanse Loofbuulbuul - Liberian Greenbul in het Engels - maar vogelspotters zoeken al zo'n 40 jaar verwoed naar het beestje. Het werd voor het eerst gecatalogeerd in de vroege jaren '80, toen een nieuwe soort zangvogel ontdekt werd in Liberia. Het dier, dat neergeschoten werd, leek erg op de kleine loofbuulbuul (Icterine Greenbul), maar in plaats van gewone groene vleugels had dit exemplaar een specifieke witte aftekening in zijn veren. De vogel werd de Liberiaanse loofbuulbuul gedoopt, en de zoektocht naar zijn soortgenoten kon beginnen.



Vier decennia en een heleboel kostbare zoektochten later werd er echter nog steeds geen tweede exemplaar gevonden. Vogelspotters en ornithologen deden hun uiterste best, maar meer dan wat vage beschrijvingen leverden hun inspanningen niet op. De vogel belandde dan ook algauw op de lijst met ernstig bedreigde diersoorten, en er werd vermoed dat de vele conflicten en de burgeroorlog in Liberia de populatie van de loofbuulbuul had gedecimeerd.

Ziek exemplaar

Een aantal wetenschappers van de University of Aberdeen bogen zich nu over de zaak, en kwamen tot een nogal gênante conclusie. Ze voerden DNA-onderzoek uit op de eerste (en enige) Liberian Greenbull die ooit gevonden werd, en merkten dat er genetisch toch erg weinig verschil was met de 'gewone' kleine loofbuulbuul. Niet zo verwonderlijk, zou je denken, de twee zijn immers met elkaar verwant. Maar als je dan het DNA van de kleine loofbuulbuul gaat vergelijken met die pakweg de Kaapse of de slanke loofbuulbuul, is er toch heel wat verschil.



Met andere woorden: de Liberiaanse loofbuulbuul heeft waarschijnlijk nooit bestaan. "We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de Liberiaanse en de kleine loofbuulbuul dezelfde vogel zijn, maar we vinden dat het tegendeel toch hoogst onwaarschijnlijk is", vindt professor Martin Collinson van de University of Aberdeen. "Het genetische onderzoek werd opnieuw uitgevoerd in Dresden, en daar kwamen ze tot dezelfde conclusie."



Maar waarom was het verenpatroon van dat neergeschoten exemplaar dan zo verschillend? "Waarschijnlijk had de vogel in kwestie een specifiek voedingstekort toen zijn veren ingroeiden, en kregen ze daarom een witte vlek." Geen uiterst zeldzame, bedreigde zangvogel dus, maar een ziek exemplaar van de vrij gangbare kleine loofbuulbuul.