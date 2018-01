Wetenschappers zijn erin geslaagd apen te klonen. Zijn mensen volgende stap? hr

24 januari 2018

21u48

Chinese wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd apen te klonen. Ze gebruikten dezelfde techniek als waarmee twee decennia geleden het schaap Dolly ter wereld kwam. Het zou de deur kunnen openen naar het klonen van mensen.

De wetenschappers creëerden twee identieke langstaart makaken, Zhong Zhong en Hua Hua, die acht en zes weken geleden ter wereld kwamen. Het is voor het eerst dat een primaat uit een niet-embryonale cel wordt gekloond. Bij de zogenoemde SCNT-techniek (somatic cell nuclear transfer) wordt de kern van een cel in een eitje geplant waarvan de kern is verwijderd. De wetenschappers denken dat zij hiermee belangrijk werk hebben geleverd voor medisch onderzoek.

"Dit maakt het mogelijk om bepaalde ziektes beter te onderzoeken. We hebben deze barrière verbroken om dieren te produceren die nuttig zijn voor het onderzoek naar medicijnen voor de mens. Het is niet de bedoeling om deze methode ook op mensen toe te passen."

Toch komt ook het klonen van mensen volgens hen dichterbij. "Mensen zijn primaten. Voor het klonen van primaten inclusief mensen zijn technische barrières gesloopt", aldus Muming Poo, een van de leidende wetenschappers die eraan toevoegde dat er geen plannen zijn om mensen te dupliceren.