Wetenschappers willen neushoorns laten overleven en zijn op zoek naar zo veel mogelijk ... uitwerpselen TT

28 augustus 2018

14u29

Bron: Reuters 0 Dieren Het gaat niet goed met de neushoorn. De diersoort is al jarenlang bedreigd, en begin dit jaar stierf bijvoorbeeld nog de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn ter wereld, waardoor die soort vermoedelijk uitsterft. Britse wetenschappers hebben nu een nieuwe studie gelanceerd waarin ze willen onderzoeken waarom neushoorns in het wild zo moeilijk paren. Wat ze daarvoor nodig hebben: uitwerpselen, veel uitwerpselen.

Onder de noemer Saving species with faeces (Soorten redden met uitwerpselen) willen de wetenschappers van de Britse Chester Zoo en de Universiteit van Manchester de uitwerpselen van neushoorns in gevangenschap analyseren en vergelijken met de ontlasting van exemplaren in het wild.

Er zijn over heel de wereld nog vijf neushoornsoorten over, die voorkomen in Afrika en Azië: de Indische, de Javaanse, de Sumatraanse, de witte en de zwarte neushoorn. Alle vijf soorten zijn in meer of mindere mate bedreigd door stroperij waarbij de hoorn van de dieren wordt afgezaagd, vermalen en verkocht.

De studie, met een budget van 1,1 miljoen pond (1,2 miljoen euro), focust vooral op de zwarte neushoorn, waar succesvol mee gekweekt wordt in Chester Zoo in het noordwesten van Engeland. In Oost- en Zuid-Afrika wonen nog 5.000 tot 5.400 wilde zware neushoorns, maar voortplanten gaat in het wild minder goed.



De uitwerpselen bevatten een gigantische bron aan nuttige informatie voor de dierenverzorgers en wetenschappers, onder andere over hun stressniveau en reproductieve gezondheid.

"We willen de modellen die we hebben ontwikkeld voor gevangen dieren ook toepassen op dieren in het wild, en daarna hun gezondheid en welzijn meten", aldus professor Susanne Shultz van de Universiteit van Manchester. "Voor een groot deel van ons onderzoek hebben we heel veel mest nodig. Via de uitwerpselen kunnen we meten hoe gestresseerd de dieren zijn, hoe hun conditie is, hun gezondheid en hun drang tot voortplanting."

Via de metingen hopen de wetenschappers dan een manier te kunnen vinden om de dieren in het wild via natuurlijke weg te laten voortplanten.