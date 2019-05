Wetenschappers vragen uw hulp: "Meld aanwezigheid van Aziatische hoornaar" ADN

22 mei 2019

09u49

Wetenschappers vragen iedere burger om uit te kijken naar de Aziatische hoornaar en waarnemingen te melden voor onderzoek en beheer. Dat kan op de website vespawatch.be

De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse wesp die een bedreiging vormt voor honingbijen en bestuivers. Ze wordt echter vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een nuttig insect. De Aziatische hoornaar is iets kleiner en is opvallend donkerder gekleurd dan de Europese hoornaar.

De overheid wil de impact van deze invasieve exoot zoveel mogelijk beperken. "Maar dat plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of leek, iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden", luidt het in een gemeenschappelijk persbericht van onder meer het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en de universiteit Gent.

De website geeft ook tips om de Aziatische hoornaar te herkennen. Geverifieerde meldingen komen ook automatisch in de werklijst van de bevoegde brandweerzones, die het nest dan komen vernietigen. Door een snelle vernietiging wordt vermeden dat de kolonie zich vermenigvuldigt.

De Aziatische hoornaar toont in de vrije natuur weinig interesse in de mens, maar kan wel meermaals pijnlijk steken, zoals andere wespen. "Daag ze dus niet uit", luidt het advies.