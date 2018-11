Wetenschappers trekken aan alarmbel: “Aantal orang-oetans stijgt helemaal niet in Indonesië” TTR

05 november 2018

22u29

Bron: Independent, Current Biology 0 Dieren In een rapport, dat onlangs werd gepubliceerd door de Indonesische overheid, staat te lezen dat het aantal orang-oetans is toegenomen. Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal met ongeveer 10 procent. Een internationaal onderzoeksteam beweert nu dat deze informatie onjuist is. “Dit is biologisch onmogelijk”, klinkt het.

Volgens de Indonesische autoriteiten is het aantal orang-oetans in verschillende nationale parken op amper één jaar tijd zelfs bijna verdubbeld. In 2015 waren er 1.153 orang-oetans te vinden. Een jaar later waren het er zelfs 2.541. Volgens wetenschappers zijn deze tellingen echter niet correct.



Bioloog Erik Meijaard zegt dat de Indonesische overheid slechts fracties van het leefgebied van Borneose en Sumatraanse orang-oetans in kaart bracht. Bovendien werd de recent ontdekte Tapanuli-orang-oetan compleet buiten beschouwing gelaten. Volgens Meijaard is het onjuist om op basis van zo’n kleinschalig onderzoek conclusies te trekken.

Bedreigd

“In tegenstelling tot wat de Indonesische autoriteiten beweren, verdwijnen de orang-oetans langzaam uit regenwouden en zijn ze nog steeds met uitsterven bedreigd”, zegt Meijaard aan het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. “Eerder dit jaar raakte zelfs nog bekend dat het Aziatische eiland Borneo tussen 1999 en 2015 maar liefst 100.000 orang-oetans verloor.”



Volgens officiële schattingen is de beboste oppervlakte op Sumatra, het belangrijkste leefgebied van de orang-oetans, tussen 1985 en 2007 afgenomen met 60 procent. Er werden onder meer palmolie- en andere plantages aangelegd in het gebied. Daarnaast maken dorpsbewoners jacht op de dieren omdat ze de oogst plunderen.

“Als de overheid denkt dat de populaties groeien, leidt dat tot compleet andere strategieën dan nodig zijn om met snel afnemende populaties om te gaan,” benadrukt Meijaard. “Het is belangrijk dat de overheid zich realiseert dat populaties blijven krimpen. Pas dan kan er iets veranderen.”

