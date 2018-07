Wetenschappers tasten in het duister over dramatische terugval grootste kolonie koningspinguïns ter wereld redactie

31 juli 2018

09u49 4 Dieren Het Franse onbewoonde eiland Île aux Cochons in de Indische Oceaan kende ooit de grootste kolonie van koningspinguïns. Maar wetenschappers hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan. De kolonie van de op een na grootste pinguïnsoort is de afgelopen 35 jaar met bijna 90 procent geslonken.

Het eiland, dat hoort bij de Crozeteilanden tussen Antarctica en Afrika, stond in de jaren 80 bekend als belangrijke broedplaats van de koningspinguïn. Het was de op een na grootste pinguïnkolonie in de wereld.



Maar sindsdien is het aantal van ruim twee miljoen koningspinguïns (met 500.000 paren die broeden) geslonken tot 200.000 (met 60.000 paren die broeden). Het aantal paren is met bijna 90 procent afgenomen.



Dat blijkt uit luchtfoto's en satellietbeelden, schrijven onderzoekers in het wetenschapsblad Antarctic Science.

Onverwacht

"Die afname is volledig onverwacht en overduidelijk. In de kolonie op het eiland leefde ooit een derde van alle koningspinguïns op de wereld", zegt onderzoeksleider Henri Weimerskirch, ecoloog bij het Centre for Biological Studies in het Franse Chize.



Volgens de wetenschappers is vooralsnog geen plausibele verklaring te geven voor zo'n ongekende daling van de pinguïnpopulatie. Vermoedelijk speelt klimaatverandering een rol, in combinatie met een afname van voedsel.



De onderzoekers hopen snel weer eens voet op het eiland te zetten, de laatste keer was in 1982. Ook toen was Weimerskirch erbij.