Wetenschappers sussen gemoederen: "Aziatische monsterwespen vormen nog geen gevaar"

07 mei 2020

16u13

Bron: Los Angeles Times 1 Dieren Het nieuws dat de Aziatische reuzenhoornaars hun weg hebben gevonden naar de Verenigde Staten deed heel wat Amerikanen huiveren afgelopen week. De monsterwesp is immers twee keer zo groot als een normale wesp en berucht om haar moordlustige gedrag. Maar nu stellen enkele Amerikaanse experts dat de hoornaars de heisa helemaal niet waard zijn. Tenminste, “nog niet”.

De reuzenhoornaar kwam vroeger alleen maar voor in China en Zuid-Korea. Totdat het Amerikaanse staatsministerie van Landbouw in de staat Washington meldingen kreeg van waarnemingen uit twee verschillende plaatsen. Doug Yanega, wetenschapper bij het Entomology Research Museum van UC Riverside, was één van de onderzoekers die de gevonden hoornaars identificeerde. “Ze vormen geen bedreiging, het is een plaag die in toom gehouden kan worden”, aldus Yanega. “Je moet gewoon weten dat ze er zijn, en de nodige stappen ondernemen.”



Er werden in Blaine, een van de twee plaatsen waar de Aziatische reuzenhoornaar gespot werd, overigens slechts twee exemplaren teruggevonden en geïdentificeerd door het staatsministerie van Landbouw. Zo’n 13 kilometer verderop in Custer werden ook hoornaars gespot, maar die waarnemingen zijn tot zover niet bevestigd. Daarnaast werd er vorig jaar, net over de grens, in Canada een kolonie Aziatische reuzenhoornaars teruggevonden, alsook succesvol uitgeroeid.



Verder dan de twee reuzenhoornaars in Blaine en de uitgeroeide kolonie in Canada ging het dus niet. En wetenschappers hopen dat het daarbij blijft. “We blijven continu de omvang van de plaag inschatten”, zegt Tim Lawrence, hoofddocent Entomologie aan de Washington State University. “We willen het (de Aziatische reuzenhoornaar, nvdr.) hier niet hebben.”

Verlekkerd op bijen

Waarom er zo gevreesd wordt voor de Aziatische reuzenhoornaar, een insect dat zo’n vijf centimeter lang kan worden? De reuzenhoornaars zijn verlekkerd op bijen. Ze vallen in groepjes bijennesten aan waarbij ze de korf eerst omsingelen om vervolgens naar binnen te dringen. Voor honingbijen is haast onbegonnen werk om zo’n aanval af te slaan. Maar voor mensen zijn de Aziatische reuzenhoornaars alvast niet gevaarlijk, benadrukken de wetenschappers.

De Aziatische reuzenhoornaar komt (voorlopig) niet voor in Europa, wel kregen we al bezoek van de Aziatische hoornaar. Dat is het kleinere neefje dat zo’n twee centimeter lang kan worden. De eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen werd in mei waargenomen in een bijenkast in Oudenaarde. De imkers werden toen opgeroepen om alert te zijn. Want ook de Aziatische hoornaar vangt graag bijen.

Die Aziatische hoornaars mogen op hun beurt niet verward worden met de Europese hoornaar. die dieren zijn erg nuttig en onschadelijk. De Europese hoornaar blijft in tegenstelling tot gewone wespen doorgaans uit de buurt van mensen en heeft het voornamelijk gemunt op andere wespen en vliegen. “In die zin is het een bondgenoot voor wie een zomerse barbecue organiseert”, merkte Jens D’Haeseleer van Natuurpunt eerder op.