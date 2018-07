Wetenschappers spotten nooit eerder geziene kruising tussen dolfijn- en walvissoort KVDS

30 juli 2018

19u00

Onderzoekers van het Cascadia Research Collective hebben voor het allereerst een kruising gespot tussen een snaveldolfijn en een witlipgriend. De waarneming werd vorig jaar in augustus gedaan voor de kust van Hawaii en na grondig genetisch onderzoek vorige week bevestigd.

De wetenschappers deden een biopsie van de hybride om zijn afkomst te bevestigen, zo staat er in het rapport. Zijn vader bleek inderdaad een snaveldolfijn en zijn moeder een witlipgriend, zo meldt nieuwssite CBS News. De researchers hadden het dier opgemerkt omdat ze de moeder mee zagen zwemmen met een kudde snaveldolfijnen en dat is ongewoon.

Moeder

Volgens bioloog Robin Baird van het Cascadia Research Collective zwemmen witlipgrienden normaal gezien in groepen van een 250-tal dieren. Hij vermoedt dat de ene witlipgriend die zich aansloot bij de dolfijnen de moeder van de hybride is en dat ze de groep al een tijdje volgde.





Hoewel het om een bijzondere waarneming gaat, is het niet opportuun om al van een nieuwe diersoort te spreken. Dat zei Baird aan de nieuwssite HuffPost. Er moet immers voorzichtig worden omgesprongen met geïsoleerde waarnemingen van hybride dieren. Ze zijn vaak onvruchtbaar en als ze zich wél kunnen voortplanten, gaan ze meestal opnieuw op in de soort van een van hun beide ouders. Als er meerdere hybrides zijn en die zich onderling met elkaar voortplanten, kan er wél een nieuwe soort ontstaan. Maar in dit geval is daar (nog) geen bewijs voor, aldus Baird.

De komende maand willen de wetenschappers de hybride terug proberen te vinden en hun onderzoek verderzetten. Zo willen ze ook een biopsie van de moeder nemen en onderwaterbeelden maken om de lichaamskenmerken van het hybride dier te bestuderen.

Het is niet de eerste keer dat er een kruising wordt gespot van een dolfijnensoort en een walvissoort. Eerder werd ook al een kruising tussen een dolfijn en een orka geregistreerd. Onder meer in SeaWorld Tokyo en Sea Life Park in Hawaii werden er exemplaren geboren. Heel verwonderlijk is dat niet, want de soorten behoren tot dezelfde familie van de Delphinidae.