Wetenschappers ontdekken reusachtige papegaai die ooit in Nieuw-Zeeland leefde

07 augustus 2019

04u52

Wetenschappers hebben sporen ontdekt van een reusachtige papegaai die 20 miljoen jaar geleden in Nieuw-Zeeland leefde. De vogel was tot een meter groot en had een enorme bek die zo sterk was dat hij waarschijnlijk zelfs andere papegaaien kon verorberen.

"Nieuw-Zeeland staat bekend om zijn gigantische vogels. Niet alleen moa's, grote loopvogels, domineerden de vogelwereld, maar ook reusachtige ganzen en de Aptornis deelden vrijelijk de bosbodem terwijl enorme adelaars de lucht bevolkten", zei professor Trevor Worthy vandaag. "Maar tot nu toe had niemand ooit ook maar ergens een uitgestorven reuzenpapegaai ontdekt."

De paleontologen van Flinders University in Sydney en het Canterbury Museum in Nieuw-Zeeland doopten de vogel Heracles inexpectatus, een verwijzing naar zijn grootte en zijn kracht en tegelijk ook naar het onverwachte karakter van de ontdekking.



Sporen van het dier werden aangetroffen in fossielen die tot 19 miljoen jaar oud zijn en die nabij het oude mijnstadje Saint Bathans in de regio Otago op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland werden gevonden. In dat gebieden worden al meer dan 20 jaar fossielen opgegraven.