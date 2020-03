Wetenschappers ontdekken kleinste dinosaurus ooit: “Ongeveer even groot als een kolibrie” SVM

12 maart 2020

12u25

Wetenschappers hebben de kleinste dinosaurus ooit ontdekt. De Oculudentavis khaungraae was ongeveer even groot als een bijkolibrie, de kleinste vogel die we tot op heden kennen. Op basis van de schedel die in Myanmar gevonden werd, maakte een kunstenaar deze 3D-impressie.

De kop van de vliegende dino werd ontdekt in een stuk barnsteen van 99 miljoen jaar oud. Het dier was zo’n vijf à zes centimeter lang en woog minder dan 28 gram. Vooral de uitpuilende ogen (zoals een hagedis) en de scherpe tanden -honderd in totaal- vallen op.

Experts leiden er uit af dat de oculudentavis ondanks zijn formaat een roofdier was dat het vooral op kleine insecten gemunt had. De vorm van de oogkas doet vermoeden dat de dino overdag actief was.

“Dit is het vreemdste fossiel dat ik ooit bestudeerd heb”, stelt professor Jingma O’Connor van de Chinese Academy of Sciences. “De vondst heeft me van mijn sokken geblazen. Fantastisch om deze nieuwe ecologische niche te mogen ontdekken.”

De bijzondere ontdekking kan een nieuw licht werpen op de geschiedkundige ontwikkeling van vogelsoorten. Algemeen wordt aangenomen dat gevederde dinosauriërs 150 miljoen jaar geleden richting vogels beginnen evolueren zijn.

In China en Mongolië werden eerder skeletten opgegraven van ongeveer 40 centimeter lang. Deze dino’s kregen de toepasselijke namen microraptor (kleine rover) en parvicursor (snelle renner). De allerkleinste dino die tot nu toe gevonden werd, is de anchiornis met zijn 34 centimeter.