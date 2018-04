Wetenschappers nemen per ongeluk 's werelds langste pinguïnduik ooit op IB

26 april 2018

07u16

Bron: The Guardian 0 Dieren Wetenschappers in Antarctica hebben de langste onderwaterduik van een pinguïn ooit opgenomen. De keizerspinguïn in kwestie bleef maar liefst 32,20 minuten onder water – dat is een volle vijf minuten langer dan een eerder opgenomen record. Dat meldt The Guardian op basis van een publicatie in de Journal of Marine Ecology Progress Series.

Keizerspinguïns, die enkel in de wateren rond Antarctica leven, zijn de grootste en zwaarste pinguïns ter wereld en zijn de beste duikers van de soort. Ze kunnen tot maar liefst vijfhonderd meter diep duiken in een ’s werelds koudste oceanen.

De recordduik van een half uur werd opgenomen nadat wetenschappers in maart 2013 per ongeluk de verkeerde keizersspinguïns voorzien hadden van een trackertje. Oorspronkelijk wilden de onderzoekers broedende vogels bestuderen, maar ze bleken per ongeluk twintig niet-broedende exemplaren te hebben geselecteerd. De pinguïns brachten het grootste gedeelte van het jaar al jagend in de verre Ross-zee door: een gebied waar nog niet veel onderzoek gedaan is omdat het zo afgelegen is en ver van menselijke basissen ligt.

Verder weg en dieper dan gedacht

Het wetenschapsteam ontdekte zo dat keizerspinguins veel verder weg reizen dan aanvankelijk aangenomen en dat ze ook dieper duiken dan voorheen als werd mogelijk geacht. Tijdens de bestudeerde periode – die tot het einde van jaar duurde - trokken de dieren tot negenduizend kilometer ver en duurde de langste duik dus 32,20 minuten. Het vorige record stond op 27,6 minuten. In totaal werden meer dan 96.000 duiken geregistreerd.

Hoofdonderzoekster Kim Goetz noemt de lange duiktijden “indrukwekkend” en “mysterieus”, aangezien uit de fysiologie van een keizerspinguïn blijkt dat ze maar tot acht minuten ‘comfortabel’ onder water kunnen blijven. Na die tijd hebben ze geen zuurstof meer en moeten ze overschakelen op hun anaerobe systeem. Dit zorgt echter wel voor een aanzienlijke grotere belasting op het lichaam en voor een langere hersteltijd. “We weten op dit moment niet of het moeilijker is geworden voor de keizerspinguïns om voedsel te vinden, waardoor ze dieper moeten duiken of dat ze om een of andere reden van hun koers afwijken en geen gat in het ijs meer vinden om boven te komen”, zegt Goetz. “Maar als een dier dieper gaat en al zijn zuurstof opgebruikt om zover te komen, dan is dat vaak wel omdat dat het waard is.”

Voortbestaan

Volgens Goetz heeft de studie verschillende implicaties voor het voortbestaan van de pinguïns. “Dit onderzoek laat zien dat pinguïns verder gaan dan we dachten. Het is cruciaal om de hele levenscirkel van pinguïns te begrijpen om te voorspellen hoe keizerspinguïns op klimaatverandering zullen reageren.” In een volgende fase wil Goetz cameraatjes op de vogels plaatsen om te kunnen zien wat ze nu eigenlijk doen onder het ijs en of hun jaaggedrag ook effectief de moeite waard is.