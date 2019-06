Wetenschappers met de handen in het haar: al meer dan 260 dode dolfijnen aan de Golfkust ADN

17 juni 2019

11u46

Bron: The Guardian, NBC News 0 Dieren Sinds 1 februari zijn aan de Golfkust maar liefst 279 dolfijnen aangespoeld, 98 procent heeft dat niet overleefd. En dat is niet normaal. Het aantal gestrande dolfijnen is liefst drie keer hoger dan gewoonlijk in deze periode, meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Het agentschap kijkt onder meer in de richting van de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis, veroorzaakt door een explosie op het BP-boorplatform Deepwater Horizon. Die ramp is al 9 jaar geleden.

Ze spoelen massaal aan op de stranden van Florida, Alabama, Mississippi en Louisiana: tuimelaars. NOAA spreekt van een ‘Ongewoon Sterfgeval-Event’ (Unusual Mortality Event of UME, red.), wat betekent dat sprake is van “een onverwachte stranding met een significante sterfte van zeezoogdieren die onmiddellijke actie vereist”. Maar waarom sterven er zoveel dolfijnen?

De wetenschappers van het NOAA vrezen dat het grote aantal dode tuimelaars een gevolg is van de slepende effecten van de Deepwater Horizon-olieramp van 2010, die tot op de dag van vandaag een blijvende impact heeft op het milieu langs de Golfkust.



“De strandingen vinden plaats in exact dezelfde gebieden die zijn getroffen door de olievlek”, stelt Teri Rowles van het NOAA. “Ook de voortplanting van de dolfijnen in de meest vervuilde gebieden blijft nog steeds abnormaal.”

Huidafwijkingen

Daarnaast is sprake van een abnormale toevoer van zoetwater in de Golf via rivieren. Door overvloedige regenval en recente maatregelen in verband met overstromingsbeheer is de stroom aan zoetwater in de dolfijnhabitats dit jaar veranderd. Op de dolfijnkarkassen die onderzocht worden, zijn zichtbare huidafwijkingen gevonden die wijzen op zoetwaterblootstelling. Hoewel dat in de lente niet ongewoon is, lijkt het wel erger dan normaal.

Door de gezondheidsproblemen die alle dolfijnen in het gebied hebben opgelopen en doorgegeven na de ramp met de Deepwater Horizon, zijn ze bovendien mogelijk gevoeliger voor de effecten van een laag zoutgehalte. De dieren hebben door het olielek onder meer problemen aan de longen en de bijnieren, bloedafwijkingen en een algemene slechte gezondheid, zo bleek uit eerdere rapporten. Zo lijkt de olieramp ook jaren na datum nog altijd bij te dragen aan de grootste en langste dolfijnensterfte in de regio.

Een onderzoeksteam zet alles op alles om te begrijpen waarom er net nu zoveel dolfijnen sterven. NOAA vraagt aan alle boten en strandgangers die gestrande of dode dolfijnen langs de Golfkust zien om uit de buurt te blijven en meteen de autoriteiten in te lichten.