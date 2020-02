Wetenschappers bewijzen dat waardevol ambergrijs werkelijk uitwerpsel van potvis is AW

06 februari 2020

13u51 1 Dieren Ambergrijs is een bijzonder waardevol stuk smurrie dat je tot 80.000 euro rijker kan maken, en waarvan men veronderstelde dat het afkomstig zou zijn van de potvis zijn endeldarm. Voor het eerst in de geschiedenis zijn wetenschappers aan de University of Cambridge er in geslaagd om die aannames hard te maken.

Een brok walvisbraaksel, ambergrijs of kortweg amber ziet er van ver als een doodgewone steen uit. Raap je die op, voel je dat het voorwerp een stuk lichter is. Ambergrijs kan uiteenlopende kleuren hebben, en geeft mee als je erop duwt. Bovendien heeft het een wasachtig uiterlijk.



Én het is afkomstig van het binnenste van een potvis, dat bewijst het recente onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.

Daarvoor schakelden ze de hulp in van een labo in Kopenhagen, waar onderzoekers onlangs met een stuk kauwgom van 5.700 jaar oud, het volledige genoom van een vrouw uit de steentijd konden blootleggen. Niet zomaar, de stalen ambergrijs die de wetenschappers bestudeerden waren ook duizenden jaren oud en werden teruggevonden op stranden in Nederland, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. “Plotseling zijn er nieuwe technieken beschikbaar waarmee je oude, en mysterieuze, substanties kan bestuderen”, aldus een dankbare onderzoeksleider Ruairidh Macleod.



Het resultaat is geen verrassing: ambergrijs is wel degelijk een voortbrengsel van de ingewanden van de potvis. Alleen was dat vroeger louter een veronderstelling omdat er dode prooidieren van de potvis in ambergrijs werden teruggevonden. Met het recente onderzoek is het ook wetenschappelijk bewezen. Het ambergrijs bevat immers uitzonderlijk goed bewaard gebleven DNA van de potvis.



Wat de biologen voorlopig niet konden aantonen, was hoe het ambergrijs exact gevormd wordt. Daarvoor is vervolgonderzoek noodzakelijk.

Nut van ambergrijs?

Een kilo ambergrijs is zo’n 50.000 tot zelfs 80.000 euro waard. Het goedje werd vooral vroeger in parfum gebruikt, het versterkt andere geuren en doet het parfum beter aan de huid hechten.