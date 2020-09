Wetenschappers achterhalen oorzaak plotse overlijden van 34 olifanten in Zimbabwe HAA

29 september 2020

16u29

Bron: ANP, AFP, DPA 6 Dieren Onderzoekers hebben de doodsoorzaak achterhaald van meer dan 30 olifanten die afgelopen maand plots stierven in Zimbabwe. Een bacteriële infectie blijkt de boosdoener te zijn.

Het National Wildlife Park maakte bekend dat de 34 dikhuiden stierven aan een bepaald type bloedvergiftiging. De ziekte staat ook wel bekend als pasteurellose en komt voornamelijk voor in (sub)tropische landen. Ook andere zoogdieren, zoals buffels en zebra's, kunnen hiermee besmet raken.

De eerste dode olifanten werden eind augustus ontdekt in de buurt van het Hwange-reservaat. Gisteren werden opnieuw twaalf overleden dieren aangetroffen, wat het totale aantal kadavers op 34 brengt. De doodsoorzaak was tot nu toe onduidelijk, maar onderzoek in een laboratorium bracht de wetenschappers op het spoor van de bacteriële infectie.

Een woordvoerder van het reservaat zei eerder al dat hun dood vermoedelijk kon gelinkt worden aan een bacterie. Het vermoeden bestond dat die zich ontwikkelde nadat de olifanten niet-eetbare planten aten. Dat laatste is het gevolg van een overpopulatie van olifanten in de regio. Daardoor is de favoriete vegetatie van de dieren verdwenen en eten ze echt alles, ook giftige planten.

Zimbabwe telt ruim 84.000 olifanten, terwijl er eigenlijk maar een capaciteit is van 45.000 tot 50.000 dieren. In het reservaat van Hwange leven er tussen de 45.000 en de 53.000 dieren, waar er maar plaats is voor een 15.000-tal, volgens de woordvoerder.

In buurland Botswana stierven de afgelopen tijd nog 330 olifanten. Dat kwam dan weer door een giftig micro-organisme.

