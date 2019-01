Wetenschappelijk bewezen: DNA bepaalt unieke karaktereigenschap van hondenras AW

09 januari 2019

17u33

Duitse herders zijn trouw, de bordercollie is een harde werker en pitbulls zijn eerder agressief: op zulke omschrijvingen baseren toekomstige baasjes zich bij hun zoektocht naar een hond. Alsof ze een Tinderprofiel lezen, kiezen ze er de beste match uit. Een behoorlijk accurate keuze blijkt uit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek.

In de meest uitgebreide studie naar honden toonden wetenschappers aan dat de verschillende karaktereigenschappen werkelijk in de genen van een rashond zijn geworteld. Dat blijkt uit een quiz voor huisdieren die door 50.000 hondeneigenaars werd ingevuld.



In 2005 bleek al dat de hond genetisch meer gelijkt op de mens dan op de muis. Die conclusie volgde nadat het hondengenoom in kaart werd gebracht. Na de mens, de muis, de rat en de chimpansee, was de hond het vijfde zoogdier waarvan het genoom bekend was. Wetenschappers dachten daarop tamelijk snel de kenmerkende persoonlijkheid van verschillende rassen te kunnen determineren.

Burgerwetenschap

Dat bleek een tikkeltje moeilijker dan verwacht. Zo was er enorm veel variatie binnen eenzelfde ras, en onderzoekers zouden nooit voldoende honden kunnen bestuderen om geldige conclusies te trekken. Daarom deed huidig onderzoek beroep op duizenden hondenbaasjes: een mooi staaltje van burgerwetenschap of ‘citizen science’.

In de nieuwe studie vergelijken gedragspsychologen aan de University of Arizona de gegevens van ongeveer 14.000 honden van 101 verschillende rassen. De analyses zijn afkomstig van het Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire, een soort quiz voor huisdieren. Daarbij werden vragen gesteld zoals: “Wat doet uw hond wanneer een vreemde aan de deur staat?”. Op die manier brachten hondeneigenaars veertien verschillende aspecten van hun huisdier in kaart waaronder gehoorzaamheid, hechting en agressie. De quiz werd in 2003 ontwikkeld en meer dan 50.000 eigenaren namen deel.

DNA

De resultaten suggereren dat het gedrag van de verschillende rashonden gestuurd wordt door eenzelfde soort genenpoel. Dat betekent dat het gedrag wel degelijk bepaald wordt door hun DNA, al is het voorlopig nog moeilijk om een gen te koppelen aan specifiek gedrag.

Wel werd duidelijk dat elk ras specifieke karaktereigenschappen bezit. Een pitbull zal bijvoorbeeld agressiever reageren op vreemde honden. Dat geldt niet voor vreemde mensen. Een Amerikaanse Cocker Spaniël is eerder koppig dan trouw, en de Duitse herder is dan weer bijzonder trouw.